هشام حنفي: رحيل عماد النحاس عن المصري قرار صعب.. والأفضل كان استمراره

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار رحيل عماد النحاس عن تدريب النادي المصري البورسعيدي كان صعبًا، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل استمرار المدرب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال حنفي، خلال تصريحاته، إن عماد النحاس كان يستحق الحصول على فرصة للاستمرار، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق، موضحًا أن تغيير الأجهزة الفنية دائمًا ما يحتاج إلى دراسة متأنية قبل اتخاذ القرار.

وأضاف: "قرار رحيل عماد النحاس عن المصري صعب، والأفضل كان استمراره".

وتطرق هشام حنفي للحديث عن أحمد سامي، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة تؤهله للتعامل مع المواقف الصعبة، كما يتمتع بشخصية قوية تساعده على قيادة الفريق في الظروف المختلفة.

وأوضح: "أحمد سامي مدرب كبير، ويستطيع العمل في ظروف صعبة، ودائمًا ما يعمل للصالح العام، ويمتلك شخصية قوية للغاية".

وتأتي تصريحات هشام حنفي في ظل التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للمصري، وما يترتب عليها من تحديات أمام المدير الفني الجديد، الذي سيكون مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية وتحسين وضع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن ملف رحيل عماد النحاس عن المصري حظي باهتمام كبير خلال الساعات الأخيرة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق.