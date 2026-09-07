زد: محمد شوقي يناسب طموحنا ومفاوضات المنتخب الأولمبي ودية

تحدث أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد عن فوز فريقه بالأمس على أساس تيليكوم الجيبوتي في الكونفدرالية



وقال عبدالله في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: انطلاقة قوية من زد ولدينا استراتيجية وليس لدينا سقف للطموحات وتكون لدينا القدرة على المنافسة على جميع الألقاب

وأضاف: محمد شوقي مدير فني على اعلى مستوى كمسيرة وكلاعب وطموحه يناسب طموح نادي زد، وهذا الموسم هدفنا ان نتوج بالألقاب والتواجد ضمن الكبار وهدفنا تكوين توليفة جيدة لنادي زد من قطاع الناشئين

وتابع: إن شاء الله تكون انطلاقة مميزة لزد بداية من الكونفدرالية، الكلام حول مفاوضات محمد شوقي سواء من الأهلي او المنتخب الأولمبي مجرد احاديث ودية ونحن ومحمد شوقي على نفس الفكر والتوافق ولن نقف عائق امام شخص ولكن هو ترك الحرية له ولكن نحن وشوقي على نفس التوافق