القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام زوج طليقته وبرفقته آخر بمحاولة سرقته بالإكراه، حال تواجده بأحد المقاهي بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمناقشته؛ أقر بعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وأن ادعاءه كان كاذبًا؛ بسبب وجود خلافات بينه وبين طليقته وزوجها.

وأشار إلى أنه قام بتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لتهديدهما والنيل منهما، واتُخذت الإجراءات القانونية.