ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 13 سفينة، وغادرته 10 سفن، كما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وذكر بيان أصدرته هيئة الميناء، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و778 طنا شملت: 7 آلاف طن علف بنجر و1300 طن مولاس و5100 طن يوريا و1262 طن حديد و6116 طن بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 53 ألفا و606 أطنان شملت 40 ألفا و645 طن ذرة و7527 طن خردة و1270 طن خشب زان و4164 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 309 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارده 283 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2556 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص بلغ 28 ألفا و985 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1068 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4449 حركة.