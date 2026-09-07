مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

يعد لانشون الفراخ من الأكلات الشهية التى يحبها الاطفال وتستخدم بشكل واسع في عمل ساندويتشات المدارس.

نعرض لكم طريقة عمل لانشون الفراخ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

● ½ كيلو دجاج مفروم

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● حبهان مطحون

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● 2 بيضة

● بابريكا

● ½ كوب دقيق

● بهارات دجاج

● ½ كوب زيت

● فلفل أسود حصى

● ملح

● فلفل أسود

طريقة عمل لانشون الفراخ

في الكبة ضعي كل مكونات اللانشون واخفقيها جيدا حتى الحصول على القوام المطلوب.

افردي ورق نايلون وادهنيه بالزيت ويصب به الخليط ولفيه رول ويغلق جيداً.

ضع اللانشون في حلة بها ماء مغلى على نار هادئة ويغطى جيدا واتركيه حتى يبرد واخرجيه من الإناء واحفظيه في الثلاجة لحين الاستخدام