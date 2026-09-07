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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتمويل الحرب.. أوكرانيا تدرس تقنين صناعة الإبا.حية لدعمها ضد روسيا

أوكرانيا تدرس تقنين الإبا.حية لتمويل الحرب
أوكرانيا تدرس تقنين الإبا.حية لتمويل الحرب
خاطر عبادة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا تبحث إمكانية تقنين صناعة الإبا.حية المحظورة قانوناً، في خطوة تهدف إلى توفير موارد إضافية لتمويل حربها ضد روسيا، بعد نحو خمس سنوات من الاستنزاف العسكري.

ورغم أن القانون الأوكراني يجرّم إنتاج وتوزيع وحيازة المواد الإباحية ويعاقب عليها بالسجن حتى 7 سنوات، إلا أن السلطات عجزت على مدى سنوات عن القضاء على سوق واسعة ومربحة لهذه الصناعة، حيث قال مسؤولون إنها تنشط تحت مظلة حماية من عناصر فاسدة في الشرطة.

وتسعى الحكومة حالياً إلى إلزام العاملين في هذا القطاع بدفع الضرائب، إلا أن الخبراء يشيرون إلى مفارقة قانونية، إذ أن دفع الضريبة يعني اعترافاً صريحاً بالمشاركة في نشاط مجرّم.

صناعة توفر 25 مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب 

وبحسب نواب في البرلمان الأوكراني، فإن إخضاع آلاف العاملات على منصة "أونلي فانز" للضرائب قد يدر على خزينة الدولة ما يصل إلى 25 مليون دولار سنوياً، بعد أن كانت السلطات تتغاضى عن هذه الصناعة طوال السنوات الماضية.

مشروع قانون في البرلمان: إيرادات لشراء 30 ألف مسيّرة

وفقا للتقرير، يقود النائب ياروسلاف جيليزنياك، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، مشروع قانون يقترح تقنين "صناعة ترفيه البالغين".

ويقدر جيليزنياك أن العائدات الضريبية المتوقعة قد تكفي لتمويل شراء نحو 30 ألف طائرة مسيرة للجيش الأوكراني.

ورغم أن القانون الحالي يجرّم إنتاج أو حيازة أو توزيع المواد الإباحية بالسجن حتى 7 سنوات، بدأت السلطات الضريبية بمطالبة العاملين في المجال بدفع الضرائب.

وهنا تكمن المعضلة: أي منتج محتوى يصرح عن أرباحه يعترف عملياً بارتكاب جريمة.

وقالت جيليزنياك للصحيفة إما أن تواجه اتهاماً بالتهرب الضريبي، أو اتهاماً بانتهاك قوانين الإباحية"، واصفة الوضع بـ"المأساوي الكوميدي".

صناعة مزدهرة في الظل 

استمرت الصناعة في التوسع خلال سنوات الحرب رغم الحظر، بدعم من فساد بعض عناصر الشرطة، وكشف مكتب المدعي العام مؤخراً عن تلقي مسؤولين في 3 مناطق رشاوى تصل إلى 20 ألف دولار.

وبحسب بيانات "Fenix International" المالكة لمنصة OnlyFans، حقق 7900 أوكراني أرباحاً تجاوزت 131 مليون دولار عبر المنصة في 2023 وحده.

وروت سفيتلانا دفورنيكوفا، إحدى أشهر عارضات OnlyFans، عن مداهمة الشرطة لمنزلها ومصادرة 20 ألف دولار نقداً وأجهزتها، وقالت إن الضباط عرضوا عليها رشوة لإسقاط القضية فرفضت.

وأجبر هذا المناخ العديد من العاملين على مغادرة أوكرانيا مؤقتاً، إذ قالت المحامية ليسيا ميخالينكو التي دافعت عن أكثر من 100 منشئ محتوى: "هذه جريمة بلا ضحايا وتستنزف موارد الدولة وقت الحرب".

التماس إلى زيلينسكي وخطوة نحو التقنين

رفعت دفورنيكوفا التماساً لموقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصفت فيه نفسها بـ"دافعة ضرائب واعية" دفعت 900 ألف دولار، وجادلت بأن معاملتها كمجرمة أمر غير منطقي، وزعمت أن المبلغ يعادل "مئات الروس الذين قتلوا على خط المواجهة".. وجمع الالتماس 25 ألف توقيع خلال أسبوع.

وفي رد لاحق، أعلن زيلينسكي أن البرلمان سينظر في اقتراح التقنين. وقد اجتاز مشروع القانون القراءة الأولى في يوليو الماضي وينتظر القراءة الثانية.

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