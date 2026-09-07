تصريحات نارية من عماد النحاس بعد الرحيل عن المصري: مبررات كلها لا تدخل في ذمتي بقرش صاغ

كشف عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، كواليس رحيله المفاجئ عن القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن إدارة النادي هي من قررت الاستغناء عن خدماته، مشيرًا إلى أنه لا يزال لا يجد مبررًا مقنعًا للقرار.

البورسعيدي

وقال عماد النحاس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «المصري هو من استغنى عني، الساعة واحدة فجر الأربعاء الماضي تم إبلاغي من إدارة المصري برحيلي عن الفريق».

وأضاف: «الإدارة أبلغتني أن أداء الفريق ليس أفضل شيء، وفوجئت بهجوم كبير عليّ بعد ربع ساعة فقط من إبلاغي بقرار رحيلي عن تدريب الفريق».

وتطرق النحاس إلى علاقته بكامل أبو علي، رئيس النادي المصري، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما، حيث قال: «علاقتي ليست متوترة بكامل أبو علي ولا يوجد أي مشكلة».

وأوضح المدير الفني السابق للمصري أن رحيله عن النادي لن يؤثر على علاقته بجماهير الفريق البورسعيدي، قائلًا: «علاقتي انتهت بالنادي المصري ولكن علاقتي لن تنتهي بجماهير المصري».

واختتم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يرى أسبابًا واضحة وراء قرار رحيله، قائلًا: «لا أجد أي مبرر حتى الآن لرحيلي عن تدريب المصري، والمبررات كلها لا تدخل في ذمتي بقرش صاغ.. كلام فاضي».

وكان رحيل عماد النحاس عن المصري قد جاء بشكل مفاجئ، قبل أن يكشف المدير الفني السابق كواليس القرار وتفاصيل أخرى متعلقة بفترة وجوده مع الفريق، من بينها مفاوضات النادي بشأن عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.