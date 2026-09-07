قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
وزير الخارجية: يجب حماية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل
بدر عبد العاطي: لا بد من حوار واضح وشفاف بشأن تحديات المنطقة العربية
ستواجهون عواقب وخيمة.. إيران تحذر كوريا الجنوبية من أي مشاركة عسكرية بهرمز
وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة
العراق: نتعايش مع أزمة مضيق هرمز ونسعى لتأمين معدلات صادرات النفط
موعدنا 12 سبتمبر| التعليم تنفي تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة
رئيس لجنة وزارة السياحة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين
البابا لاون الرابع عشر يلتقي عائلات العالمين بالفاتيكان في عيد العائلة
مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة
بينهم طفل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16فلسطينيا من الضفة الغربية
تمويل أوروبي وخبرات إيطالية.. مشروعات جديدة لتعزيز قدرات صغار المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصريحات نارية من عماد النحاس بعد الرحيل عن المصري: مبررات كلها لا تدخل في ذمتي بقرش صاغ

عماد النحاس
عماد النحاس
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف عماد النحاس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، كواليس رحيله المفاجئ عن القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن إدارة النادي هي من قررت الاستغناء عن خدماته، مشيرًا إلى أنه لا يزال لا يجد مبررًا مقنعًا للقرار.

البورسعيدي 

وقال عماد النحاس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «المصري هو من استغنى عني، الساعة واحدة فجر الأربعاء الماضي تم إبلاغي من إدارة المصري برحيلي عن الفريق».

وأضاف: «الإدارة أبلغتني أن أداء الفريق ليس أفضل شيء، وفوجئت بهجوم كبير عليّ بعد ربع ساعة فقط من إبلاغي بقرار رحيلي عن تدريب الفريق».

وتطرق النحاس إلى علاقته بكامل أبو علي، رئيس النادي المصري، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بينهما، حيث قال: «علاقتي ليست متوترة بكامل أبو علي ولا يوجد أي مشكلة».

وأوضح المدير الفني السابق للمصري أن رحيله عن النادي لن يؤثر على علاقته بجماهير الفريق البورسعيدي، قائلًا: «علاقتي انتهت بالنادي المصري ولكن علاقتي لن تنتهي بجماهير المصري».

واختتم النحاس تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يرى أسبابًا واضحة وراء قرار رحيله، قائلًا: «لا أجد أي مبرر حتى الآن لرحيلي عن تدريب المصري، والمبررات كلها لا تدخل في ذمتي بقرش صاغ.. كلام فاضي».

وكان رحيل عماد النحاس عن المصري قد جاء بشكل مفاجئ، قبل أن يكشف المدير الفني السابق كواليس القرار وتفاصيل أخرى متعلقة بفترة وجوده مع الفريق، من بينها مفاوضات النادي بشأن عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عماد النحاس الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

زوجين واقعة محكمة طنطا

قرار قضائي عاجل.. حبس الزوجة المتهمة بضرب زوجها داخل محكمة طنطا شهرا

المتهم

حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالمنوفية عرض حياة المواطنين للخطر

المتهم

كان ماشى عكس .. القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة سيدة بأكتوبر

بالصور

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

تريند الثمانينات في خطر؟.. تحذير من رفع الصور على تطبيقات الـAI

تريند الثمانينات
تريند الثمانينات
تريند الثمانينات

مش لازم أولادنا يدفعوا الثمن.. أسما شريف منير مع ابنتها وطليقها وزوجها في أول يوم دراسي

اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد