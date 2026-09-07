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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لـ فليك: لعب حمزة يا فليك.. «أنا تنازلت عن المدريدية من أجل عيون الحمزاوية»

شوبير لـ فليك: لعب حمزة يا فليك.. «أنا تنازلت عن المدريدية من أجل عيون الحمزاوية»
شوبير لـ فليك: لعب حمزة يا فليك.. «أنا تنازلت عن المدريدية من أجل عيون الحمزاوية»
محمد بدران   -  
علا محمد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة ساخرة إلى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بسبب موقفه من مشاركة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع الفريق الكتالوني.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إنه أصبح في انتظار رؤية حمزة عبد الكريم بقميص برشلونة، بعدما دفعه تألق اللاعب إلى التخلي عن تشجيعه التاريخي لريال مدريد، والانحياز للفريق الكتالوني من أجل دعم الموهبة المصرية.

وأضاف شوبير: «فليك مزعلني أوي، مش عارف يا فليك أنا اديتك فرصة عمرك إني هبقى مشجع للبرسا، بس تشرك الواد حمزة، وإنت بتتكلم عن واحد مدريدي عتيف عنيف قديم».

وتابع: «بقولك سأتنازل عن المدريدية وانضم للبرشلونية من أجل عيون الحمزاوية، ومع ذلك إنت وشك في الحيط ومش عارف إيه، مينفعش يا عم فليك، لعب حمزة يا فليك».

وكان شوبير قد كشف في وقت سابق عن المأزق الذي وضعه فيه تألق حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه من مشجعي ريال مدريد منذ الصغر، قبل أن يدفعه تألق اللاعب المصري إلى تشجيع برشلونة خلال المباريات التي يشارك فيها حمزة.

ويواصل حمزة عبد الكريم جذب الأنظار خلال تجربته مع برشلونة، بعدما حصل على إشادة من فليك، الذي أكد امتلاك المهاجم المصري الشاب إمكانيات كبيرة وقدرة مميزة على تسجيل الأهداف.

وتأتي إشادة شوبير في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي يحظى بها حمزة عبد الكريم، الذي يسعى إلى مواصلة استغلال الفرص التي يحصل عليها لإثبات نفسه مع الفريق الكتالوني، وفرض اسمه ضمن حسابات الجهاز الفني لبرشلونة.

الإعلامي أحمد شوبير شوبير الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني برشلونة حمزة عبد الكريم

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