البابا لاون الرابع عشر يلتقي عائلات العالمين بالفاتيكان في عيد العائلة

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، مئات الأمهات، والآباء، والأطفا، بحدائق الفاتيكان، خلال النسخة الثالثة من عيد العائلة، الذي نظمته حاكمية الفاتيكان للعاملين بها، وعائلاتهم.

شهد اللقاء أجواء احتفالية متنوعة، تضمنت الألعاب، والأنشطة الترفيهية، وعروضًا مخصصة للأطفال، وسط الأناشيد، والتصفيق، وفرحة العائلات.

وتفاعل الحبر الأعظم مع الأطفال، والشباب مع جميع الحاضرين، حيث قدم الأب الأقدس كلمة أكد فيها أهمية العائلة، مستشهدًا بعبارة للبابا القديس يوحنا بولس الثاني بأن العائلة هي المرآة التي ينظر فيها الله إلى ذاته، مؤكدًا أن العائلة هي المكان الذي تتجلى فيه هبتا الحياة، والحب.

ودعا بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى تجاوز الأنانية، والعيش من أجل الآخرين، من خلال تقديم المحبة داخل الأسرة، وبين الأصدقاء، ومع كافة من يحتاج إليها.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر، اللقاء بمنح الحاضرين البركة البابوية، معربًا عن أمنيته في أن يكون هذا الاحتفال علامة تعكس محبة الله والفرح الذي يجمع العائلات معًا.