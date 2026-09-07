هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق

أعلنت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة (4.3) درجات ضربت شرق السليمانية.



وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " المراصد الزلزالية في قسم الرصد الزلزالي بالهيئة ، سجلت هزة أرضية داخل الحدود العراقية، على بُعد نحو 16 كم شمال شرق مركز مدينة السليمانية في إقليم كردستان".



وأوضحت، أن "قوة الهزة بلغت (4.3) درجات ووقعت عند الساعة 12:25:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي وبعمق 10 كم"، مبينة أنه "تم الشعور بالهزة في المناطق القريبة من موقع حدوثها وسنوافيكم في حال حدوث مستجدات أخرى".