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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سورة البقرة.. هل يشترط قراءتها كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها أم يجوز قراءتها متقطعة؟

هل يشترط قراءة سورة البقرة كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها
هل يشترط قراءة سورة البقرة كاملة مرة واحدة لتحصيل فضلها
عبد الرحمن محمد

تعد سورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم، وقد وردت في فضلها أحاديث نبوية عديدة توضح مكانتها وما لها من أثر في تحصين البيوت من الشيطان، فضلًا عما ورد في فضل بعض آياتها، وعلى رأسها آية الكرسي وخواتيم السورة.

ومع انتشار التساؤلات حول الطريقة الصحيحة لقراءة سورة البقرة، يطرح البعض سؤالًا مهمًا حول ما إذا كان تحصيل فضلها يتطلب قراءتها كاملة في جلسة واحدة متصلة، أم أن المسلم يمكنه تقسيمها وقراءتها على فترات مختلفة.

فضل سورة البقرة في تحصين البيت من الشيطان

ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم.

وأوضح العلماء أن الحديث ورد بلفظي «ينفر» و«يفر»، وكلاهما صحيح، والمعنى أن الشيطان يبتعد عن المكان الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، لما لها من فضل عظيم وأثر في تحصين البيت وأهله.

كما ورد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة»، رواه مسلم.

وبيّن العلماء أن المقصود بـ«البطلة» في الحديث هم السحرة، وهو ما يدل على عظيم شأن سورة البقرة وما ورد في فضلها من النصوص النبوية.

هل يشترط قراءة سورة البقرة كاملة في جلسة واحدة؟

وحول طريقة قراءة سورة البقرة، أكد العلماء أنه لا يوجد اشتراط بأن تُقرأ السورة بصوت مرتفع حتى يحصل المسلم على فضلها، بل يجوز أن يقرأها بصوت منخفض، كما لا يشترط أن تتم قراءتها كاملة في جلسة واحدة.

وبناءً على ذلك، يمكن للمسلم أن يقسم قراءة سورة البقرة على مراحل وأوقات مختلفة، فيقرأ جزءًا منها ثم يستكمل بقية السورة في وقت آخر، ولا يشترط أن يقرأها كاملة دون توقف.

كما لا يشترط أن يتولى شخص واحد من أهل المنزل قراءة السورة بأكملها، فيمكن لأكثر من فرد من أفراد الأسرة المشاركة في قراءتها، وإن كان الأفضل أن يقرأها شخص واحد كاملة إذا تيسر ذلك.

هل تشغيل سورة البقرة من الهاتف أو المسجل يحقق فضل القراءة؟

أما تشغيل سورة البقرة من خلال جهاز تسجيل أو إذاعة أو وسيلة صوتية، فقد أوضح العلماء أن الاستماع إلى التسجيل يختلف عن القراءة المباشرة، فلا يُعد تشغيل التسجيل قراءةً من الشخص الذي يقوم بتشغيله.

ومع ذلك، إذا لم يوجد في المنزل من يستطيع قراءة السورة، وكان أفراد الأسرة غير قادرين على القراءة، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يُرجى لهم الانتفاع بفضل تشغيلها والاستماع إليها، خاصة إذا كان الاستماع مصحوبًا بالإنصات والتدبر.

وأشار العلماء كذلك إلى أن فرار الشيطان من البيت بسبب قراءة سورة البقرة لا يعني بالضرورة عدم عودته مرة أخرى، فقد يعود بعد انتهاء القراءة، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقتصر على قراءة السورة مرة واحدة، وإنما يحرص بصورة مستمرة على الاستعاذة بالله من الشيطان، والمحافظة على الأذكار وقراءة القرآن.

وتؤكد هذه التوجيهات أهمية المداومة على الطاعات والأذكار داخل المنزل، وعدم التعامل مع قراءة سورة البقرة باعتبارها إجراءً لمرة واحدة فقط، بل الحرص على استمرار الصلة بالقرآن الكريم، بما يعين على تحصين النفس والبيت والاستعانة بالله تعالى.

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