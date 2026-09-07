بدر عبد العاطي يؤكد الرفض المطلق لسياسات التهجير والاستيطان الإسرائيلية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الرفض المطلق لسياسات التهجير والاستيطان الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة مواجهة الممارسات التي تستهدف تغيير الواقع وفرض أوضاع جديدة في المنطقة.

وشدد بدر عبد العاطي على تمسك مصر بمواقفها الرافضة لأي محاولات لتهجير الشعوب من أراضيها، وكذلك سياسات الاستيطان التي تهدد الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية أن التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة يتطلب الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الشعوب، إلى جانب العمل على إيجاد حلول سياسية تضمن الأمن والاستقرار.