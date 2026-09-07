قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار المصري في مرحلة جديدة.. تسهيلات للمستثمرين وفرص واعدة في العقارات والسياحة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية
أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل
مصر تدعو للبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي
لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام
التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟
أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات
ضربوا بعض.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب بمدرسة منيا القمح الصناعية تثير جدلاً واسعاً
«قيد الصحفيين» تمد فترة تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يصل عيار 21 لـ9 آلاف جنيه للجرام.. خبير ذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب، بالتزامن مع التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية وصدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر، وسط اهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين بمستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت التراجعات الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء أم أن السوق يستعد لموجة جديدة من الارتفاعات.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات ومستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، تفاصيل التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب والفضة، موضحًا أسباب التراجع الذي شهدته الأسواق خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى عدد من المؤشرات التي قد يكون لها تأثير على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

بيانات أمريكية قوية وراء تراجع الذهب

وقال الدكتور ناجي فرج، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" مساء الأحد، إن أسعار الذهب والفضة تراجعت في ختام تعاملات الجمعة الماضية، متأثرة بصدور بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أعلى بكثير من التوقعات، وهو ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، لافتًا إلى أن الصورة قد تتغير حال صدور تقرير ضعيف بشأن مؤشر أسعار المستهلكين.

وأشار إلى أن تحركات الذهب في الأسواق العالمية تتأثر بصورة مباشرة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة المؤشرات المرتبطة بالوظائف والتضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يفسر حالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر خلال هذه الفترة.

43 دولارًا تراجعًا في سعر الأوقية عالميًا

وكشف خبير صناعة المجوهرات أن أوقية الذهب تراجعت عالميًا بنحو 43 دولارًا خلال تعاملات الجمعة الماضي، لتغلق عند مستوى 4429 دولارًا، في الوقت الذي انعكس فيه هذا التراجع على السوق المحلية.

وأضاف أن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت انخفاضًا تجاوز 50 جنيهًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6330 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5425 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7235 جنيهًا.

الذهب ارتفع أكثر من 6% خلال أغسطس

وأكد ناجي فرج أن التراجع الحالي في أسعار الذهب لا يلغي المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الذهب سجل ارتفاعًا إجماليًا تجاوز 6% خلال شهر أغسطس.

وأوضح أن التراجعات التي تحدث من وقت لآخر تأتي نتيجة وجود ضغوط بيعية في الأسواق أو نتيجة التأثر المؤقت بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، مشيرًا إلى أن حركة الذهب لا تسير في اتجاه واحد بصورة مستمرة، وإنما تشهد فترات من الصعود والتراجع وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

الصين تشتري 630 ألف أوقية من الذهب

ولفت خبير صناعة المجوهرات إلى استمرار حركة شراء الذهب من جانب البنوك المركزية حول العالم، موضحًا أن الصين وحدها قامت بشراء نحو 630 ألف أوقية من الذهب خلال شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يمثل أحد العوامل المهمة في حركة سوق الذهب، خاصة مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد الأصول التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق العالمية.

ناجي فرج ينصح المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به

ووجه الدكتور ناجي فرج نصيحة للمواطنين الراغبين في اقتناء الذهب، داعيًا إلى شراء المعدن الأصفر في الوقت الراهن والاحتفاظ به لمدة ثلاث سنوات.

وأكد أن الأسعار، وفقًا لتقديراته، ستكون "فلكية وممتازة" بنهاية هذه المدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى النظر إليه على المدى الطويل، وليس فقط متابعة التحركات اليومية للأسعار.

توقعات بوصول الأوقية إلى 10 آلاف دولار

وكشف ناجي فرج عن توقعات بشأن مستقبل أسعار الذهب عالميًا، مؤكدًا أن تقديرات جميع المحللين تشير إلى إمكانية تخطي سعر أوقية الذهب مستوى 10 آلاف دولار بنهاية فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن وصول الأوقية إلى هذا المستوى سينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المصرية، متوقعًا أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بسهولة إلى مستويات تتراوح بين 8000 و9000 جنيه.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق العالمية متابعة تحركات الذهب عن كثب، في ظل تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية ومواقف البنوك المركزية وحركة الطلب العالمي على المعدن الأصفر، بينما يظل مستقبل الأسعار محل اهتمام المواطنين والمستثمرين الراغبين في معرفة أفضل توقيت للشراء والاحتفاظ بالذهب.

أسعار الذهب الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

فريق التدخل السريع

التضامن تؤمّن مستقبل 3 أطفال.. نقلهم إلى دار رعاية بالإسكندرية عقب وفاة والدتهم بالسرطان

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الاوكرانية

هدوء نسبي على الجبهة الروسية الأوكرانية.. وموسكو تسلّم واشنطن مطالب جديدة

الحرب الروسية الأوكرانية

الاستخبارات الأوكرانية: موسكو تستعد لتكثيف هجماتها خلال فصل الشتاء

صورة الملف

وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة.. واللحوم بين نار التكلفة وضعف الشراء.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد