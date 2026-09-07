مستشار الرئيس الفلسطيني: حكومة نتنياهو تمارس أقصى أعمال الإرهاب في الضفة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن الحكومة الإسرائيلية تمارس أقصى أشكال العنف والعدوان ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن التصعيد لا يقتصر على التصريحات، بل يمتد إلى الميدان.

وأوضح الهباش، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن فصل العدوان على قطاع غزة عن ما تشهده الضفة الغربية، معتبرًا أن الفلسطينيين يواجهون «حربًا شاملة» في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتوقع تصاعد التصريحات والتهديدات الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات الداخلية.

وأكد أن التهديدات الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بأرضهم، مشددًا على مواصلة الصمود والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بكل الإمكانات المتاحة. وأضاف أن الاستراتيجية الفلسطينية تقوم على البقاء والتجذر في الأرض حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ونيل الحرية والاستقلال.