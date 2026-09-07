شوبير ساخرًا: مسلسل بيزيرا مكمل معانا.. معرفش بقينا الحلقة كام

سخر الإعلامي أحمد شوبير من حالة الجدل المستمرة حول موعد وصول خوان بيزيرا، لاعب الزمالك المنتظر، إلى القاهرة، في ظل تواصل الأنباء والتصريحات بشأن موعد انضمامه للفريق الأبيض.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن قصة بيزيرا تحولت إلى ما يشبه المسلسل الذي تتواصل حلقاته يومًا بعد الآخر، ساخرًا من طول فترة الانتظار وعدم حسم موعد وصول اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح شوبير: «مسلسل بيزيرا مكمل معانا، معرفش بقينا الحلقة كام، 23 مثلًا؟ تقريبًا كده، إحنا كنا وقفنا الأسبوع اللي فات على الحلقة 21 وخدنا إجازة يومين».

وأضاف: «آخر أخبار المسلسل إن حسام المندوه أمين صندوق الزمالك قال سيصل بيزيرا خلال أيام، إنت اختار اليوم بقى، إحنا النهاردة الاتنين، فإنت حضرتك اختار تلات، أربع، خميس، جمعة، سبت، حد، زي ما إنت عايز».

واختتم شوبير حديثه ساخرًا: «فده الجديد في مسلسل بيزيرا».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل ترقب جماهير الزمالك لوصول اللاعب، خاصة مع استمرار الحديث عن موعد حضوره إلى القاهرة تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه للفريق، وسط حالة من الجدل بسبب تعدد المواعيد التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.

وتأمل جماهير الزمالك في حسم ملف بيزيرا سريعًا، خاصة مع رغبة النادي في الاستفادة من خدمات اللاعب ودعمه لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.