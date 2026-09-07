أحمد شوبير: أزمات الزمالك المالية من قديم الأزل.. وشارع جامعة الدول كان حلمًا ضائعًا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأزمات المالية التي يعاني منها نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المشاكل الاقتصادية داخل القلعة البيضاء ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما تمتد لسنوات طويلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن منطقة شارع جامعة الدول العربية كانت تمثل فرصة استثمارية ضخمة للزمالك، مشيدًا بفكرة الراحل محمد حسن حلمي، رئيس النادي الأسبق، في استغلال تلك المساحات بنظام حق الانتفاع.

وأوضح: «شكوى الزمالك من الأزمات المالية من قديم الأزل.. شارع جامعة الدول ده كان الأمل والمنى والدنيا والأحلام، اللي عنده متر بس في جامعة الدول ده يبقى إيه طال المطال».

وأضاف: «فالزمالك عنده 6000 محل في جامعة الدول داير ما يدور، الله يرحمك يا محمد حسن حلمي، الله يرحمك يا محمد حسن حلمي، سابق عصره وأوانه».

وأشاد شوبير بالفكرة الاستثمارية التي وضعها محمد حسن حلمي، مؤكدًا أنها كانت قادرة على توفير موارد مالية للنادي لفترات طويلة، قائلًا: «الموضوع ده كان يعدي 100 سنة لقدام، ده بجد، وإعلانيًا وكل حاجة، طول العمر».

وأشار إلى أن المشكلة تمثلت في تأجير العديد من المحال لفترات طويلة، ما أثر على قدرة النادي في الاستفادة الكاملة من العوائد، موضحًا: «لأنه عملهالك حق انتفاع، للأسف الشديد اتأجرت 30 و40 سنة لقدام!».

وتابع شوبير: «أنا مش بهزر بتكلم بجد، وناس أجرت ومدفعتش وناس استولت».

كما تطرق الإعلامي إلى ملف أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن النادي حصل في وقت سابق على أرض من أجل إنشاء فرع جديد، إلا أن المشروع لم يتم بالشكل المطلوب، ما أدى في النهاية إلى سحب الأرض.

وقال: «حتى بعد كده لما الزمالك أخد أرض في أكتوبر علشان يعمل نادي قعد أكتر من 20 سنة لحد ما الدولة سحبت الأرض، وبعد كده أدته أرض تانية علشان الجدية».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل والتفكير بشكل مختلف لتجنب تكرار الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، قائلًا: «وسامع الأمر ماشي بجدية المرادي، فمزيد من الشغل الجيد والتفكير علشان ميبقاش في أزمات تاني».