غيابات الزمالك أمام أبوقير للأسمدة.. استمرار ابتعاد عمرو ناصر والجفالي

يواصل الثنائي عمرو ناصر وأحمد الجفالي الغياب عن صفوف نادي الزمالك خلال مواجهة أبوقير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستمر عمرو ناصر في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، بينما يواصل أحمد الجفالي برنامجه التدريبي الخاص، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة للمباراة، في ظل الغيابات التي تضرب صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.