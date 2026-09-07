مصطفى شوبير: جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه.. وبنشكر دعمهم المتواصل للفريق

وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم والمساندة للفريق خلال منافسات الموسم الحالي، مشددًا على رغبة اللاعبين في حصد جميع البطولات.

وقال مصطفى شوبير، في تصريحات تلفزيونية لموقع الأهلي، إن جماهير القلعة الحمراء تمثل الدعم الأول للفريق، مؤكدًا أن اللاعبين يشعرون بسعادة كبيرة عند رؤيتهم بأعداد كبيرة في المدرجات.

وأضاف: «أحب أوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي: أنتم الدعم الأول لينا. إحنا دايمًا بنبقى مبسوطين لما بيبقى فيه دعم، وبنبقى مبسوطين لما بنلاقي عددكم كبير في المباريات، وده اللي بنتمنى إنه يبقى موجود دايمًا».

وتابع حارس الأهلي: «نفسنا الماتشات ترجع زي الأول، وكل مباراة تبقى زي ماتشات أفريقيا والاستاد يبقى متقفل، فبطلب من جمهور النادي الأهلي ما يبطلوش دعم زي ما هم بيعملوا، وعلى شعارهم دايمًا: على الحلوة والمرة معاه».

وشدد مصطفى شوبير، على ضرورة استمرار مساندة الفريق بغض النظر عن أسماء اللاعبين المشاركين، قائلًا: «خلينا دايمًا مساندين للفريق ومساعدين له، أيًا كان مين اللي هيلعب وأيًا كان مين اللي هيشارك، لأن المهم في الأول وفي الآخر هو النادي الأهلي».

واختتم حارس الأهلي، رسالته بالتأكيد على طموحات الفريق في الموسم الحالي، قائلًا: «إن شاء الله بوعدكم إننا هنقدم كل حاجة نقدر عليها السنة دي علشان ناخد بإذن الله كل البطولات، وبشكرهم دايمًا على دعمهم ليا وللفريق».

وتأتي تصريحات مصطفى شوبير في أعقاب تمديد تعاقده مع الأهلي حتى يونيو 2029، في خطوة تعكس تمسك النادي بأحد أبنائه وحراس مرماه.