الأهلي يرفض عرض الجيش الملكي لضم رضا سليم بسبب المقابل المالي

رفض النادي الأهلي العرض المقدم من نادي الجيش الملكي المغربي للتعاقد مع رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الحالية، بسبب عدم تناسب المقابل المالي مع مطالب إدارة القلعة الحمراء.

وترى إدارة الأهلي أن العرض المالي المقدم من النادي المغربي لا يتناسب مع القيمة المطلوبة لرحيل اللاعب، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، لذلك تم رفضه مع استمرار البحث عن عروض أخرى خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، لا يحظى رضا سليم بفرصة كبيرة في حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة خلال الفترة الحالية، في ظل المنافسة القوية على مركز الجناح، وعدم مشاركة حسين الشحات بشكل منتظم مع الفريق.

وتنتظر إدارة الأهلي وصول عرض مالي مناسب للموافقة على رحيل رضا سليم، وفي حال عدم تلقي العرض المنتظر، فإن الاتجاه الأقرب هو استمرار اللاعب مع الفريق حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على أن يتم إعادة تقييم موقفه وقتها وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبله.