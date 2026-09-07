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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع التضخم في تايلاند إلى 2.53% خلال أغسطس متجاوزًا التوقعات

ارتفاع التضخم في تايلاند
ارتفاع التضخم في تايلاند
أ ش أ

 أعلنت وزارة التجارة التايلاندية اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في تايلاند بنسبة 2.53% خلال أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 1.95% في يوليو.

وجاءت قراءة أغسطس أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.37%، لكنها ظلت ضمن النطاق المستهدف للتضخم لدى البنك المركزي التايلاندي، والبالغ بين 1% و3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة شديدة التقلب، بنسبة 1.44% في أغسطس على أساس سنوي، بالقرب من توقعات الاستطلاع البالغة 1.39%.

وقال رئيس مكتب سياسات واستراتيجيات التجارة نانتابونج تشيراليرسبونج إنه من المتوقع أن يواصل التضخم الرئيسي ارتفاعه.

وأبقت الوزارة على توقعاتها للتضخم خلال العام بأكمله عند نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5%. وقال نانتابونج إن التضخم الرئيسي من المتوقع أن يبلغ 2.37% خلال الربع الثالث، قبل أن يرتفع إلى 2.70% في الربع الأخير من العام.

وكان محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكورن قد صرح الأسبوع الماضي إن السياسة النقدية الحالية تيسيرية بالكامل ومناسبة لأوضاع الاقتصاد.

وأبقى بنك تايلاند، الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.00%، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال منخفضًا وغير متوازن. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر.

وزارة التجارة التايلاندية أعلنت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين

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