هاني وياسر إبراهيم في انتظار الأهلي.. لماذا تأخر حسم ملف التجديد؟

يبدو أن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يسير بمنطق الاستعجال رغم اقتراب عقود بعض العناصر من نهايتها إذ تفضل إدارة القلعة الحمراء التعامل مع كل حالة وفقًا لرؤيتها الفنية والتعاقدية قبل الدخول في مفاوضات رسمية قد تحدد مستقبل اللاعبين داخل الفريق.

ويبرز اسم الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم ضمن الملفات التي تحظى باهتمام جماهير الأهلي في ظل المكانة التي يتمتع بها اللاعبان داخل الفريق إلا أن الملفين لم يشهدا حتى الآن أي تحرك رسمي على مستوى الجلسات التفاوضية وفقًا لما كشفه الإعلامي أحمد شوبير.

لا جلسات مع هاني وياسر حتى الآن

وأكد أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لم يعقد أي جلسة مع محمد هاني أو ياسر إبراهيم لمناقشة تجديد عقديهما حتى الآن.

وأوضح أن الفترة الحالية لا تشهد مفاوضات مباشرة مع الثنائي مشيرًا إلى أن الأهلي لا يخطط لعقد اجتماعات قريبة مع اللاعبين في انتظار موقفهما قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات.

وتكشف هذه التطورات أن إدارة الأهلي لا تتعامل مع الملف باعتباره مجرد تجديد عقود بصورة جماعية وإنما تدرس كل لاعب بشكل منفصل سواء من الناحية الفنية أو المالية أو مدى احتياج الفريق لاستمراره خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي ينتظر.. والثنائي أمام خطوة مهمة

وبحسب تصريحات شوبير فإن الكرة في الوقت الحالي تبدو أقرب إلى ملعب محمد هاني وياسر إبراهيم في ظل انتظار إدارة الأهلي رد الثنائي قبل تحديد شكل التحرك المقبل.

وهذا يعني أن عدم عقد جلسات حتى الآن لا يشير بالضرورة إلى وجود أزمة أو خلاف بين الطرفين وإنما قد يكون جزءًا من استراتيجية إدارة النادي في إدارة ملفات التجديد خصوصًا مع وجود عدد من اللاعبين الذين تحتاج عقودهم إلى الحسم خلال الفترة المقبلة.

ويحاول الأهلي كعادته في ملفاته التعاقدية الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على العناصر التي يحتاجها الجهاز الفني وبين ضبط الهيكل المالي للعقود وهو ما يجعل مرحلة ما قبل التفاوض مهمة بقدر أهمية المفاوضات نفسها.

محمد هاني.. عنصر مستمر في حسابات الأهلي

ويمثل محمد هاني حالة خاصة داخل الأهلي بعدما أصبح على مدار السنوات الماضية أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها الفريق في مركز الظهير الأيمن.

واستطاع اللاعب أن يحافظ على وجوده ضمن حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة كما اكتسب خبرات كبيرة من مشاركاته المحلية والقارية ليصبح من عناصر الخبرة داخل غرفة ملابس الفريق.

ولهذا فإن حسم مستقبله لا يرتبط فقط بمسألة تجديد عقد لاعب في مركز محدد وإنما يمتد إلى حسابات الاستقرار داخل الفريق خاصة أن الأهلي يحتاج إلى الحفاظ على مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة بالتزامن مع عملية تطوير قائمة الفريق وإتاحة الفرصة للعناصر الأصغر سنًا.

ومن هنا تبدو أهمية القرار المنتظر بشأن هاني خاصة أن إدارة النادي ستضع في اعتبارها عمر اللاعب ودوره الفني واحتياجات الفريق إلى جانب التفاصيل المالية للعقد الجديد.

ياسر إبراهيم.. الخبرة الدفاعية في الحسابات

الأمر نفسه ينطبق على ياسر إبراهيم الذي فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة كأحد الخيارات المهمة في الخط الخلفي للأهلي.

ويمتلك المدافع خبرة كبيرة في المنافسات المحلية والقارية كما خاض العديد من المباريات المهمة بقميص الفريق وهو ما يجعله من الأسماء التي يصعب التعامل مع ملفها بمعزل عن احتياجات الجهاز الفني.

لكن وجود أكثر من لاعب في الخط الدفاعي إلى جانب رغبة الأهلي الدائمة في تجديد دماء الفريق يجعل تقييم موقف ياسر مرتبطًا بعدة عوامل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عقده.

وبالتالي فإن انتظار الإدارة قبل فتح المفاوضات قد يكون مرتبطًا برسم الصورة الكاملة للقائمة واحتياجات الفريق وليس مجرد تأجيل لمسألة التجديد.

شوبير يتوقع نهاية سعيدة

ورغم عدم وجود تحركات رسمية في الوقت الحالي فإن أحمد شوبير، أكد أن الصورة النهائية لملفات التجديد داخل الأهلي تسير في اتجاه إيجابي.

وأشار الإعلامي إلى ثقته في قدرة إدارة النادي على إنهاء هذه الملفات بالشكل المناسب مؤكدًا أن العلاقة بين الأهلي ولاعبيه تساعد على الوصول إلى حلول مرضية في النهاية.

وتعكس هذه الرؤية أن غياب الاجتماعات في الوقت الحالي لا يعني بالضرورة وجود أزمة خاصة أن الأهلي يملك خبرة طويلة في إدارة عقود لاعبيه والتفاوض معهم وفقًا لاحتياجات الفريق وإمكاناته.

لماذا لا يستعجل الأهلي؟

ويبقى السؤال الأهم: لماذا لم يبدأ الأهلي حتى الآن مفاوضاته الرسمية مع محمد هاني وياسر إبراهيم رغم أهمية الثنائي؟ .. الإجابة تبدو مرتبطة برغبة الإدارة في عدم الدخول في مفاوضات قبل اكتمال الرؤية بشأن مستقبل الفريق واحتياجاته خاصة أن تجديد أي عقد يترتب عليه التزامات مالية وفنية تمتد لسنوات.

كما أن انتظار موقف اللاعبين يمنح إدارة الأهلي مساحة أكبر قبل تحديد شكل العرض المنتظر سواء من حيث مدة العقد أو المقابل المالي أو باقي البنود بدلًا من بدء المفاوضات دون وضوح كامل بشأن رغبة كل طرف.