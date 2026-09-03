أكد الإعلامي أمير هشام، أن عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي سيعقد جلستين مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني لحسم ملف تجديد عقودهمـا خلال الـساعات المقبلة.

تطورات تجديد عقد ياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: كان مقررًا أن يعقد عصام سراج جلسة مع اللاعبين قبل مران الأمس وتحديدًا محمد هاني، لكن تأخر المران الجماعي بسبب مشكلة التكدس المروري، والثنائي يقترب من التوقيع الرسمي على العقود.

وأضاف: هاني وياسر اقتربا من التوقيع الرسمي على العقود وفقًا للسقف المالي المحدد 25 مليون جنيه سنويا بالإضافة لـ10 مليون مكافآت وبنود تحفيزية.

وأتم: من الوارد أن يعلن الأهلي عن التجديد للثنائي قبل المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ياسر إبراهيم: الأهلي حقق الفوز على سموحة بفضل الأداء الجماعي

أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على سموحة تحقق بفضل الأداء الجماعي، ومجهودات لاعبي الفريق الذين يقدمون كل ما لديهم في الملعب من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد سجله ياسر إبراهيم بنفسه من تسديدة قوية، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

جماهير الأهلي

وقال ياسر إبراهيم إن جماهير الأهلي هي الداعم الأول للفريق دائمًا، وإن تشجيعهم المستمر للاعبين هو ما سيدفعهم للمنافسة على جميع البطولات والألقاب.

جائزة رجل المباراة

وكان ياسر قد حصل على جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، وقدم اللاعب أداءً مميزًا على كافة المستويات، وسجل هدف اللقاء الوحيد، وكانت له بصمة واضحة في المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري.