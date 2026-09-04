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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يظهر في جلسة تصوير برشلونة الرسمية لدوري أبطال أوروبا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
رباب الهواري

ظهر المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، ضمن جلسة التصوير الرسمية للفريق استعدادًا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل اللاعب لفت الأنظار خلال الفترة الحالية بعد ظهوره بشكل مميز مع الفريق.

حمزة عبد الكريم في الصورة الرسمية لبرشلونة

وشارك حمزة عبد الكريم في جلسة التصوير الخاصة بالفريق الأول لنادي برشلونة، والتي تأتي ضمن الاستعدادات لانطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة، حيث ظهر اللاعب بقميص الفريق الكتالوني إلى جانب عدد من نجوم برشلونة.

وتعد مشاركة المهاجم المصري في الجلسة الرسمية مؤشرًا على وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق خلال الموسم الحالي، خاصة بعدما حصل على فرصة للظهور مع برشلونة خلال فترة الإعداد والمباريات التحضيرية.

تألق لافت للمهاجم المصري

وكان حمزة عبد الكريم قد قدم مستويات مميزة خلال فترة الإعداد، ونجح في تسجيل أهداف لفتت أنظار الجهاز الفني والجماهير، ليؤكد امتلاكه إمكانات هجومية مميزة رغم صغر سنه.

ويتميز اللاعب بقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء، واستغلال المساحات، إلى جانب امتلاكه حسًا تهديفيًا جعله محل اهتمام داخل النادي الكتالوني، في ظل رغبة برشلونة في الاستفادة من المواهب الشابة ومنحها الفرصة للتطور مع الفريق الأول.

خطوة جديدة في مسيرة حمزة

وتأتي مشاركة حمزة عبد الكريم في جلسة التصوير الرسمية لدوري أبطال أوروبا كخطوة جديدة في مسيرته مع برشلونة، خاصة أن البطولة تمثل واحدة من أهم المنافسات التي يشارك فيها النادي الإسباني خلال الموسم.

ويأمل اللاعب المصري في مواصلة العمل والتطور للحصول على مزيد من الفرص مع الفريق، وتحويل ظهوره في الاستعدادات والمناسبات الرسمية إلى مشاركة فعلية في المباريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب الجماهير المصرية مسيرة حمزة عبد الكريم مع برشلونة، باعتباره أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية، وسط آمال بأن يواصل تألقه ويثبت قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

حمزة عبدالكريم الاهلي برشلونة اخبار الرياضة

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