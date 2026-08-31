تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة رايو فاليكانو .. ماركا تكشف موقف حمزة عبدالكريم

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن التشكيل المتوقع لـ نادي برشلونة أمام منافسه رايو فاليكانو في المباراة المرتقبة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

ويترقب الجمهور المصري المشاركة الأولى لنجمهم حمزة عبدالكريم مع برشلونة ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026-2027.

وحسب صحيفة ماركا الإسباني فإن حمزة عبدالكريم سيتواجد على مقاعد البدلاء بينما يقود رافينيها خط الهجوم أمام رايو فاليكانو

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع حسب ماركا كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - تشافي إسبارت.

خط الوسط: مارك بيرنال - بيدري - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - أنتوني جوردون - رافينها.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، مع متابعة جماهيرية كبيرة للمواجهة المرتقبة.