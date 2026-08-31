موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة

يستضيف برشلونة نظيره رايو فاليكانو، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ويدخل برشلونة اللقاء بحثًا عن مواصلة بدايته القوية، بعدما حصد 6 نقاط من أول جولتين بالفوز على إلتشي وأتلتيك بلباو، بينما يملك رايو فاليكانو نقطة واحدة بعد تعادله مع ألافيس وخسارته أمام إشبيلية.

ويستهدف الفريق الكتالوني تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، وتعزيز سجله القوي على ملعبه، في الوقت الذي يسعى فيه رايو للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تقام المباراة اليوم الإثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.