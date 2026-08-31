محافظ أسيوط: تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة الملاح بالأربعين| صور

قال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إنه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش ترعة الملاح بمنطقة الأربعين بحي غرب أسيوط، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، مؤكدًا أن أعمال التطوير تستهدف إحداث نقلة ملموسة في المنطقة ورفع كفاءة عناصر الكورنيش وتحسين مظهره العام، وذلك من خلال جهود الوحدة المحلية وبالمشاركة المجتمعية.

وأوضح المحافظ أن الأعمال الجاري تنفيذها تتم من خلال الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة أيمن محروس، رئيس الحي، وتشمل رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، وترميم وإعادة تأهيل الأجزاء المتهالكة من سور الكورنيش، وتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل، إلى جانب معالجة الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة وتأهيل، بما يسهم في استعادة كفاءة الكورنيش والارتقاء بالمشهد العام للمنطقة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير تمتد من أمام مستشفى الإيمان العام وحتى كوبري موقف الشادر، حيث يجري استكمال الأعمال حاليًا تمهيدًا للانتهاء من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أهمية تكثيف معدلات التنفيذ مع الالتزام بجودة الأعمال والمواصفات المطلوبة.

وأضاف أن تطوير كورنيش ترعة الملاح يأتي في إطار توجه المحافظة نحو تنفيذ أعمال تطوير متكاملة للمناطق والمحاور الحيوية، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات والأسوار وتنفيذ أعمال الترميم والدهانات والتجميل، بما يحقق تحسينًا حقيقيًا في مستوى المنطقة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال مع الالتزام بجودة التنفيذ والمتابعة المستمرة للموقع، مؤكدًا استمرار المحافظة في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمختلف المناطق الحيوية، وتعظيم الاستفادة من المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.