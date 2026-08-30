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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة بالقوصية ورفع المخلفات بمنطقة الجبابين

تكثيف حملات النظافة بالقوصية ورفع المخلفات بمنطقة الجبابين
تكثيف حملات النظافة بالقوصية ورفع المخلفات بمنطقة الجبابين
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الدورية ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت حملة نظافة مكبرة استهدفت منطقة الجبابين بمدينة القوصية، وتم خلالها رفع كافة المخلفات والتراكمات الموجودة بالمنطقة، مع تكثيف أعمال النظافة باستخدام المعدات والسيارات المخصصة لذلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار أعمال النظافة بالمدينة والقرى التابعة، مع الاستفادة من سيارة الكنس الآلي والمعدات الثقيلة والقلابات والحاويات لرفع المخلفات، خاصة مخلفات المباني المتراكمة على الطرق والمحاور ومداخل القرى، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع ورفع كفاءتها بصورة مستمرة.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدًا أن المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري، وأن جهود الأجهزة التنفيذية لن تحقق أهدافها دون تعاون مجتمعي.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار أعمال النظافة بمختلف صورها في المدينة والقرى التابعة، مع تكثيف المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع أي تراكمات أو مخلفات، بما يحقق رؤية الدولة في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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