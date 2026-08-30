مشرف التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: تعاملوا مع الرغبة الـ75 كأنها الأولى

شدد الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، على أهمية أن يتعامل الطالب عند تنسيق الرغبات مع الرغبة رقم 75 كأنها الرغبة رقم واحد، خاصة في المرحلة الثالثة التي تضم عددًا كبيرًا من الطلاب، فضلًا عن وجود عدد ضخم من الاختيارات المتبقية من الكليات والمعاهد.

وأوضح الجيوشي في مداخلة خلال برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الطالب قد يجد أمامه نحو 500 اختيار، بينما يحتاج إلى اختيار 75 رغبة فقط، لذلك يجب ألا يتعامل مع الرغبات الأخيرة باعتبارها مجرد اختيارات احتياطية.

ونصح الطلاب، قبل الدخول إلى موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم، بالاطلاع على نتيجة تنسيق العام الماضي، ومعرفة المجموع الذي توقفت عنده الكليات والمعاهد خلال العام السابق.

وأشار إلى أن الفارق في الحدود لن يكون كبيرًا جدًا، وقد يكون في حدود 2 أو 3% صعودًا أو هبوطًا، مؤكدًا أن الاطلاع على تنسيق العام الماضي، أو حتى العام الذي سبقه، يساعد الطالب على معرفة المنطقة التي يقع فيها مجموعه.

وحذر من أن بعض الطلاب يضعون 75 رغبة من بين الكليات التي يرغبون فيها دون مراعاة مجموعهم، ثم لا تأتي لهم أي رغبة من هذه الاختيارات، وهو ما يمثل مشكلة أكبر في المرحلة الثالثة باعتبارها المرحلة الأخيرة.

وأكد ضرورة أن تكون اختيارات الطالب واقعية، وأن يراعي حدود تنسيق العام الماضي عند ترتيب رغباته، حتى تكون اختياراته في حدود 80% قريبة مما يمكن أن يحصل عليه بالفعل.