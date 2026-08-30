بلدية طرابزون تستعد لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المدينة

كشفت شبكة 61Saat التركية عن خطوة جديدة من جانب بلدية طرابزون للاحتفاء بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور، بعد الشعبية الكبيرة التي اكتسبها منذ انتقاله إلى صفوف الفريق التركي.

وأوضحت الشبكة التركية أن بلدية طرابزون ستقوم بتغيير اسم شارع «سيلفي» إلى شارع «محمد صلاح»، في تكريم للنجم المصري الذي أصبح أحد أبرز الأسماء في المدينة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الحفاوة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح من جانب جماهير طرابزون، منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شهدت المدينة مظاهر عديدة للاحتفاء باللاعب المصري.

وكانت بلدية طرابزون قد قدمت في وقت سابق دعمًا لجماهير النادي خلال استقبال محمد صلاح، من خلال توفير حافلات مجانية لنقل المشجعين إلى مطار طرابزون، احتفالًا بوصول النجم المصري.

كما ظهر تأثير صلاح في شوارع المدينة من خلال رسم صورته بقميص طرابزون سبور إلى جانب شعار النادي على أحد جدران حديقة بوتانيك بارك، في ظل تحوله سريعًا إلى أحد الرموز الجماهيرية في طرابزون.

وتعكس خطوة إطلاق اسم محمد صلاح على الشارع مدى الشعبية التي اكتسبها اللاعب المصري في تركيا، خاصة بعد بدايته القوية مع طرابزون سبور وتسجيله هدفين في أول ظهور أساسي له بالدوري التركي.