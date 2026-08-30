تألق أهلاوي خارج الديار.. نجوم الأهلي يسجلون 14 هدفًا بالدوري

شهدت أول جولتين من بطولة الدوري الممتاز تألقًا لافتًا لعدد من لاعبي النادي الأهلي الحاليين والسابقين، بعدما نجحوا في تسجيل عدد كبير من الأهداف مع أنديتهم، ليكون نجوم القلعة الحمراء أصحاب النصيب الأكبر من الأهداف خلال انطلاقة المسابقة.

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نجوم الأهلي الحاليين والسابقين سجلوا 14 هدفًا خلال أول جولتين من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين سجلوا الأهداف على النحو التالي:

- مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، أشرف بن شرقي، وطاهر محمد طاهر مع الأهلي.

- مروان عثمان وجراديشار مع سيراميكا كليوباترا.

- إسلام محارب مع طلائع الجيش.

- حسام حسن مع الاتحاد السكندري.

- ناصر ماهر مع بيراميدز.

- محمود كهربا مع الشرقية للدخان.

- صلاح محسن مع المصري البورسعيدي.

- مصطفى البدري مع بتروجت.

- عمر كمال عبد الواحد مع المقاولون العرب.

وتعكس هذه الأرقام الحضور الهجومي اللافت للاعبي الأهلي الحاليين والسابقين، سواء مع القلعة الحمراء أو الأندية التي انتقلوا إليها، في الوقت الذي تشهد فيه بطولة الدوري منافسة قوية منذ جولاتها الأولى.

ويواصل نجوم الأهلي إثبات قدرتهم على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف مع مختلف الأندية، في ظل تألق أكثر من لاعب خلال انطلاقة الموسم الحالي.