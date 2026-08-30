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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإنتهاء من جميع أعمال تطوير محطة سكة حديد القصاصين ديسمبر المقبل

المحطة
المحطة
الإسماعيلية انجي هيبة

في استجابة لمطالب أهالي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، واصل النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، متابعته لأعمال تطوير محطة سكة حديد القصاصين، بعد شكاوى المواطنين من توقف أعمال التطوير لعدة سنوات، وما ترتب على ذلك من معاناة يومية للمسافرين، خاصة كبار السن والمرضى وذوي الهمم.

كان النائب قد تقدم بطلب رسمي ومذكرة عاجلة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت مطالب وشكاوى الأهالي والوثائق الداعمة لها، مطالبًا بسرعة استئناف أعمال التطوير واستكمال جميع الأعمال المتوقفة بالمحطة.

وزارة النقل ترد على طلب النائب

وبناءً على متابعة النائب مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، ورد خطاب رسمي بشأن موقف الأعمال بالمحطة والإجراءات الجاري تنفيذها.

وأوضح الرد أنه تم الانتهاء من أعمال الحوائط الأمامية والخلفية والبلدورات للأرصفة، مع التشديد على الشركة المنفذة بضرورة استئناف جميع الأعمال المتبقية، التي تشمل تركيب المظلات والكراسي والبلاط، وأعمال الحماية المدنية، إلى جانب أعمال المبنى والكهرباء.

كما أفاد الرد بأن تصميم المبنى الجديد جارٍ اعتماده، بالتزامن مع التفاوض مع الشركة لاستكمال باقي الأعمال المتبقية بالمحطة.

غرف مؤقتة لخدمة المواطنين

وتضمنت الإجراءات توفير غرف مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الرئيسي، على أن تتضمن شباكًا لحجز تذاكر القطارات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين خلال فترة استكمال أعمال التطوير.

كما شملت الأعمال إنشاء مزلقان بنهاية الرصيف من الناحية القبلية لتسهيل حركة المرور والعبور، إلى جانب إنشاء رامبات مخصصة بمداخل المحطة لتسهيل حركة ذوي الهمم وتوفير سبل الراحة لهم.

31 ديسمبر 2026 موعدًا للانتهاء

وأكد الرد التنفيذي أنه تم إعداد برنامج زمني محدد وملزم للانتهاء من كافة أعمال تطوير محطة سكة حديد القصاصين في 31 ديسمبر 2026.

ويأتي تحرك النائب سيد عبد الجليل في إطار متابعة مطالب أهالي القصاصين والعمل على إنهاء معاناتهم، وضمان سرعة استكمال أعمال تطوير المحطة وعودتها للعمل بصورة تليق بأهالي المنطقة والمسافرين.

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