صحة الغربية: لا توجد إصابات في المرضى والعاملين بمستشفى كفر الزيات

انتقلت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، على الفور إلى مستشفى كفر الزيات العام، عقب ورود بلاغ إلى مديرية الشؤون الصحية بشأن اندلاع حريق محدود نتيجة ماس كهربائي بإحدى أجهزة التكييف داخل غرفة الأطفال، وذلك للوقوف على تداعيات الواقعة والتأكد من سلامة المرضى والأطقم الطبية والعاملين.

تحرك وكيل وزارة الصحة بالغربية

كما تمت السيطرة عليه فورًا ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت الإخلاء المؤقت للحالات المتواجدة بالقاعات المجاورة، نظرًا لتصاعد الدخان، حفاظًا على سلامة المرضى، ولا سيما الأطفال.

رفع كفاءة الخدمات

وبلغ إجمالي الحالات التي تم إخلاؤها 13 حالة، من بينها 8 حالات بقسم عناية الأطفال و5 حالات بالعناية المتوسطة، وقد تم التأكد من سلامة جميع الحالات، مع عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية أو العاملين بالمستشفى.

تأمين سلامة المرضي

ورافق وكيل الوزارة خلال المتابعة الميدانية الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل المديرية، ومديرو إدارات الطب العلاجي، والمستشفيات، والطوارئ، والحوكمة، والمكتب الفني.

وأكدت الدكتورة رشا أن سلامة المرضى، وخاصة الأطفال، تأتي على رأس أولويات مديرية الصحة بالغربية، مشيدة بسرعة استجابة الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى وتعاملها مع الواقعة بمهنية، وفق إجراءات السلامة والإخلاء المعتمدة.

متابعة الفحص الطبي

وتجري حاليًا الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب الواقعة والوقوف على مدى تأثيرها على تشغيل القسم، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بصورة آمنة ومنتظمة، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة والأمان داخل المستشفى.