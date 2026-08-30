إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل، بجوار إسعاف أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بوقوع حادث التصادم.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة عماد محمد نجم، 20 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، ويوسف أحمد محمد، 20 عامًا، بكسر مضاعف بالساعد الأيمن وجرح بالجبهة، ومحمد أحمد رفعت، 24 عامًا، بجرح قطعي بالوجه، وسيف الدين وائل علي الدين، 25 عامًا، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضرا بالواقعة.