الدقهلية: انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إعتبارا من اليوم السبت، بالتنسيق والتعاون مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد المحافظ تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة .

و أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، عن طريق21 إدارة بيطرية بجميع المراكز والمدن، ومراقبة وتطهير أسواق الماشية ومراقبة الكمائن الحدودية، بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، وتستمر الحملة حتى نهاية أعمال التحصين والتطعيم المستهدفة.