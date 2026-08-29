قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبو الفتح تكتب: شبابك يا مصر
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا 1-1 مع بورنموث بالدوري الإنجليزي
ليفربول يبدأ مفاوضات لإعادة لاعبه السابق
أنقرة تستدعي السفير الأوكراني.. هجمات على سفن تركية تشعل التوتر في البحر الأسود
هواجس شيطانية.. تفاصيل مقتل سوداني وزوجته على يد نجل شقيقته بعين شمس
الأم رحلت والتوأم نجا.. إنقاذ رحيم وريان من بطن والدتهما بعد وفاتها في سوهاج
نقيب الموسيقيين في تونس يحسم الجدل حول حفل آمال ماهر في قرطاج
إعلام أوكراني: دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية «إرهابية» مرتبطة بإسرائيل وأمريكا
منتخب مصر للناشئات يتوج بطلاً للعرب للكرة الطائرة تحت 18 عامًا
كوبري محطة المونوريل | غلق كلي يومًا واحدًا بطريق امتداد المحور أمام هايبر وان
ملك الأرقام القياسية.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

انطلاق حمله
انطلاق حمله
همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، إعتبارا من اليوم السبت، بالتنسيق والتعاون مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد المحافظ تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

 وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة .

و أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، عن طريق21 إدارة بيطرية بجميع المراكز والمدن، ومراقبة وتطهير أسواق الماشية ومراقبة الكمائن الحدودية، بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، وتستمر الحملة حتى نهاية أعمال التحصين والتطعيم المستهدفة.

الدقهليه محافظه حمله محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

منحة المولد النبوي

1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيف أسجل بمنحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عاملين يسخران من مسن في سوهاج

المتهم

القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في المراهنات

الأجهزة الأمنية

سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقناطر

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

المزيد