13ناقلة جند و10 شاحنات.. الجيش اللبناني يتسلّم الدفعة الثانية من المنحة اليونانية

تسلّمت قيادة الجيش اللبناني في مرفأ بيروت الدفعة الثانية من المنحة المقدّمة من السلطات اليونانية إلى المؤسسة العسكرية والتي تضم 13 ناقلة جند من نوع M113 و10 شاحنات، في إطار الدعم اليوناني المتواصل للجيش اللبناني وتعزيز قدراته العملانية.وجرت مراسم التسلّم بحضور رئيس القسم القنصلي في السفارة اليونانية في لبنان إجناطيوس باباديميتريو، والملحق العسكري اليوناني العقيد نيكولاوس سالبيجيديس، إلى جانب عدد من ضباط الجيش اللبناني،وكانت الدفعة الأولى من الهبة قد تسلّمها الجيش في يناير الماضي.

وتأتي هذه المساعدات في سياق دعم السلطات اليونانية للمؤسسة العسكرية اللبنانية، ولا سيما في ظل التحديات الأمنية والعملياتية التي يواجهها لبنان بما يسهم في تعزيز جهوزية الجيش وقدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وتعكس المنحة متانة علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني واليوناني، كما تؤكد حرص اليونان على مواصلة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية انطلاقًا من دورها الأساسي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية لبنان.