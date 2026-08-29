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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص شنقًا داخل مسكنه بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية على جثة شخص بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مشنوقًا داخل مسكنه، حيث لقى مصرعه في الحال.

وتلقت مديرية أمن الدقهليه إخطارا من   مركز شرطة تمي الأمديد بلاغًا بالعثور على شخص مشنوق داخل مسكنه بجوار المعهد الديني بقرية صدقا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة محمد شعبان محمد السيد، 42 عامًا، من مركز تمي الأمديد، حيث وصل جثة هامدة.

وتم نقل الجثة إلى  مستشفى الدولي، لحين انتهاء معاينة الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

الدقهليه تمى صدقا محافظه

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