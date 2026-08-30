الشرط الجزائي كلمة السر.. تفاصيل جديدة في تجديد عقد مصطفى شوبير

ينتظر النادي الأهلي الرد النهائي من مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده، في ظل اقتراب الطرفين من حسم الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن الخلاف الوحيد المتبقي حاليًا بين الأهلي ومصطفى شوبير يتعلق بالشرط الجزائي في العقد الجديد.

وأوضح شوقي أن الأهلي قدم عرضًا لتجديد عقد الحارس مقابل 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز وبونص، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير وافق على المقابل المالي المعروض من جانب النادي.

وقال إن التجديد سيكون لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي، مع تعديل راتب الموسم الحالي ليُحتسب بالقيمة الجديدة المتفق عليها.

وأضاف الناقد الرياضي أن مصطفى شوبير يرغب في وضع شرط جزائي ضمن عقده الجديد، بينما قدم النادي الأهلي العقود دون وجود شرط جزائي، وهو ما تسبب في تأجيل توقيع العقود حتى الآن.

وتسود حالة من التفاؤل داخل الأهلي بشأن حسم الملف، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع الجاري، ليواصل مصطفى شوبير مسيرته مع القلعة الحمراء.

ويعد مصطفى شوبير أحد أبرز حراس مرمى الأهلي في السنوات الأخيرة، ونجح في الحصول على ثقة الجهاز الفني والجماهير، خاصة بعد المستويات التي قدمها خلال مشاركاته مع الفريق.