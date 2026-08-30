مليكة المزين تتوج بذهبية البطولة العربية للجودو بالعلمين

نجحت مليكة إبراهيم المزين، لاعبة أكاديمية مصر للجودو، في حصد الميدالية الذهبية في البطولة العربية التي أقيمت مؤخرًا بمدينة العلمين بعد أداء مميز لاقى إعجاب المتابعين.

وحصدت مليكة الميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق 52 كجم في البطولة العربية للجودو لصغار البراعم.

واستطاعت لاعبة أكاديمية مصر للجودو التفوق على جميع منافسيها وحازت على إشادة الجميع ولقبوها بـ"رشوان الصغير" لما تمتلكه من قدرات فنية وإمكانيات بدنية رائعة، إضافة إلى تشابها في الأداء والأسلوب مع البطل الأولمبي السابق.

وتسعى مليكة إبراهيم المزين لكتابة تاريخ جديد في سجلات الجودو المصري والمضي على خطى صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو وصاحبة الميدالية البرونزية في بطولة العالم تحت 20 عام والتي أقيمت بطاجيكستان أكتوبر 2024.