طلب مفاجئ من محمد هاني في مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي أن محمد هاني تلقى عرضًا من النادي الأهلي لتجديد عقده، لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي، مقابل الحصول على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز وبونص.

وقال إن الاتفاق النهائي بين الطرفين لم يتم التوصل إليه حتى الآن، كما لم يتم توقيع العقود الجديدة، في ظل استمرار المفاوضات حول بعض البنود المالية والتعاقدية.

وأضاف أن محمد هاني طلب خلال المفاوضات الأخيرة الحصول على 35 مليون جنيه كاملة سنويًا، أي إجمالي قيمة الراتب الأساسي والحوافز، دون الفصل بين المبلغين أو ربط جزء منهما بتحقيق شروط الحوافز.

كما طلب اللاعب، وفقًا لما كشفه محمود شوقي، إلغاء بند نسبة المشاركة من العقد الجديد، بما يضمن حصوله على كامل قيمة الـ25 مليون جنيه الأساسية، بغض النظر عن عدد مشاركاته مع الفريق خلال الموسم.

ويواصل الأهلي مفاوضاته مع محمد هاني من أجل الوصول إلى صيغة نهائية ترضي الطرفين، في ظل تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم النقاط الخلافية، تمهيدًا للإعلان عن تجديد عقد محمد هاني رسميًا حال التوصل إلى اتفاق نهائي.