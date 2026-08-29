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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني يتمسك بمطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
عمرو مصطفى

تمسك محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالحصول على 50 مليون جنيه في الموسم، ضمن مطالبه الخاصة بتجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر أن هاني يرغب في تعديل بعض بنود عقده الجديد، وعلى رأسها الحصول على قيمة مالية ثابتة تصل إلى 50 مليون جنيه سنويًا، مع إلغاء بند نسبة المشاركة من عقده، بحيث تصبح القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب ثابتة بغض النظر عن عدد مشاركاته مع الفريق.

وأوضح المصدر أن مطالب محمد هاني تأتي في إطار رغبته في تقدير دوره مع الفريق، خاصة في ظل استمراره ضمن حسابات الجهاز الفني واعتماده عليه في مركز الظهير الأيمن خلال السنوات الماضية.

وتدرس إدارة الأهلي مطالب اللاعب قبل الدخول في مفاوضات نهائية لحسم ملف التجديد، في ظل تمسك النادي بالحفاظ على سياسته المالية وعدم إحداث خلل في هيكل رواتب اللاعبين.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بشأن المقابل المالي وبنود العقد الجديد، خاصة أن الأهلي يرغب في استمرار محمد هاني ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

احتفل محمد هاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوصوله إلى المباراة رقم 403 بقميص القلعة الحمراء، عقب مشاركته في مواجهة زد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وحرص محمد هاني على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، استعاد خلالها بداية رحلته مع النادي، مؤكدًا أن حلمه بارتداء قميص الفريق الأول بدأ منذ طفولته.

وقال هاني: «من وأنا صغير كان حلم من أحلامي إني أشوف لاعيبة الأهلي وأبقى واحد منهم.. روحت النادي الأهلي وأنا عندي 9 سنين ومن ساعتها وأنا بحلم باللحظة دي».

وأضاف: «وصلت للفريق الأول وكان نفسي بس ألعب ولو ماتش واحد، والنهارده أنا لعبت 403 ماتش وبقيت جزء من تاريخ النادي زي ما هو تاريخي كله».

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