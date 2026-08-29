قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيل وعنصر آخر من حماس في غزة
شعبة الخضار تحسم جدل وصول سعر الطماطم إلى 40 و50 جنيهًا
أكاديمية الأزهر تنظم زيارة ميدانية للأئمة والدعاة الوافدين إلى أبرز المعالم التاريخية بالفسطاط
احسب فاتورتك.. خطوات بسيطة خلال فصل الصيف لاحتساب الاستهلاك الكهربائي
أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار
خبير: روسيا لن تخاطر بإشعال مواجهة مباشرة مع «الناتو».. وتحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية
شعبة المستوردين: فتح الباب لتصدير فائض السكر يحمي المصانع الوطنية
ما الإجراءات القانونية المتخذة بشأن اختفاء لاعبي المصارعة؟.. الشباب والرياضة تجيب
محتاجين نراجع نفسنا.. تامر أمين: في بنت صورت خناقة أبوها وأمها ونشرتها بمواقع التواصل
ثابتة بدون تغيير..سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
جلسة جديدة بين الأهلي ومصطفى شوبير عقب مباراة سموحة لحسم التجديد
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محتاجين نراجع نفسنا.. تامر أمين: في بنت صورت خناقة أبوها وأمها ونشرتها بمواقع التواصل

تامر أمين
تامر أمين
رحمة سمير

حذر الإعلامي تامر أمين من تنامي ظاهرة تصوير الخلافات والمشكلات الأسرية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الهوس بالترند والمشاهدات والإعجابات بدأ يؤثر على القيم وطريقة تفكير بعض أفراد المجتمع.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، إن ما يحدث حاليًا يمثل صورة من صور «جنون السوشيال ميديا» و«جنون كاميرا الموبايل»، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر من تحول العالم الافتراضي إلى واقع حقيقي يطغى على حياة الناس وقيمهم وأخلاقهم.

وأشار إلى واقعة فتاة حررت محضرًا ضد والدها؛ بسبب رفضه ذهابها إلى حفل، معتبرًا أن تصوير مثل هذه المواقف ونشرها عبر مواقع التواصل قد يحول السلوكيات غير المقبولة إلى نماذج يقتدي بها البعض، خاصة عندما تحظى بملايين المشاهدات والمشاركات.

وتطرق إلى فيديو متداول يظهر مشادة كلامية بين زوج وزوجته داخل المنزل، موضحًا أن الخلافات والمشادات الزوجية قد تحدث داخل أي بيت، لكن غير المقبول هو استخدام الألفاظ المسيئة، وكذلك تصوير الخلاف ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد أمين بشكل خاص قيام ابنة الزوجين بتصوير المشادة بين والديها، مؤكدًا أن الخلافات الأسرية يجب ألا تتحول إلى مادة للنشر أمام ملايين الأشخاص.

وأكد أن الجيل السابق كان يسعى إلى الحفاظ على خصوصية الأسرة وعدم خروج مشكلاتها إلى الجيران أو المحيطين بها.

وشدد على أن المشكلة لم تعد في امتلاك الهاتف واستخدامه للتواصل والترفيه؛ وإنما في تحوله إلى وسيلة للتهديد والتشهير، قائلًا إن البعض أصبح يستخدمه بمنطق «هاصورك وأنزلك»، وهو ما يستدع مراجعة طريقة التفكير والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد تامر أمين أن انتشار هذه السلوكيات يكشف عن وجود خلل يحتاج إلى التوقف أمامه ومراجعته، خاصة فيما يتعلق بتأثير السوشيال ميديا على العلاقات الأسرية والقيم الاجتماعية.

فيديو_منتشر الوعي_الاجتماعي الخلافات_الأسرية الموبايل الترند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

جومانا مراد

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد