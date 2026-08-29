أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية، إلى جانب بلد المنشأ والتجميع، واختلاف عناصر التصميم أيضًا، ومنها فئة الكروس أوفر الرياضية الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.

رينو كارديان

رينو كارديان

تعتمد رينو كارديان على محرك بسعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 990,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا مع تيربو، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر 899,000 و 999,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,075,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تعتمد نيسان ماجنايت على ‏محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي، قادر على توليد قوة تصل ‏إلى 99 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتبدأ أسعار السيارة من 788,000 إلى 888,000 جنيه.

بايك X3

بايك X3

تستمد بايك X3 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 146 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 899,900 جنيه.