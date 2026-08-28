طرح أول إصدار من رام 1500 رومبل B SRT في مزاد.. تفاصيل

تواصل رام 1500 رومبل B SRT حضورها عالميًا، ولكن بشكل مختلف، بعد أن كشفت رام عن طرحها في احدى المزادات الخيرية بمدينة لاس فيجاس مع بداية شهر سبتمبر القادم.

وتعبر هذه السيارة عن الندرة والتفرد، حيث أنها النسخة الإنتاجية الأولى من هذه الأيقونة الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة البيك أب ذات الطابع الرياضي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد المزاد إلى إحدى المؤسسات الخيرية العالمية، ويضيف هذا الجانب بعدًا آخر إلى عملية البيع، حيث يجتمع طرح نسخة مميزة من الشاحنة مع تخصيص عائدات المزاد لدعم جهة تعمل في المجال الخيري.

رام 1500 رومبل B SRT

تصميم رام 1500 رومبل B SRT

تحصل رام 1500 رومبل B SRT على مظهر خارجي يركز على الطابع الرياضي، مع اعتمادها على عجلات سوداء بقياس 22 بوصة، ويجمع الطلاء الخارجي بين الأحمر والأسود الكريستالي اللامع، بينما تأتي علب المكابح باللون الأحمر.

وتبرز التعديلات الخارجية بصورة أكبر في مقدمة الشاحنة، التي حصلت على مصد أمامي بتصميم رياضي، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، بالإضافة إلى بعض الملصقات الخارجية.

رام 1500 رومبل B SRT

رام 1500 رومبل B SRT والأداء الفني

لم تقتصر التغييرات التي حصلت عليها الشاحنة على المظهر الخارجي، إذ شملت أيضًا منظومة الأداء من خلال تركيب سوبرتشارجر أكبر بسعة 3.0 لتر، إلى جانب نظام عادم رياضي، وتهدف هذه التعديلات إلى رفع القوة الإجمالية المستهدفة إلى أكثر من 900 حصان، ما يجعل النسخة المعدلة موجهة إلى مستوى أعلى من الأداء مقارنة بالمواصفات القياسية.

رام 1500 رومبل B SRT

محرك رام 1500 رومبل B SRT

دعمت رام 1500 رومبل B SRT النسخة القياسية بمحرك سعته 6.2 لتر V8 سوبرتشارجر هيلكات، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 777 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 921 نيوتن متر.

وتستطيع الشاحنة الانطلاق والتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، ويضع هذا التسارع رام 1500 رومبل B SRT في نطاق السيارات والشاحنات ذات الأداء العالي.

تصل السرعة القصوى إلى 274 كم في الساعة، وتظهر إمكانات رام 1500 رومبل B SRT كذلك في اختبارات التسارع لمسافة ربع الميل، إذ تقطع هذه المسافة خلال 11.6 ثانية، مع وصول سرعتها إلى 187 كم في الساعة.