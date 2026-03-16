سيارة رام 1500 القادمة تظهر بشكل جديد كليًا.. صور

كشف رالف جيل، رئيس قسم التصميم في مجموعة “ستيلانتس” خلال مقابلات صحفية مطلع شهر مارس 2026، عن ملامح الجيل القادم من شاحنات رام 1500، مؤكدًا أنها ستحمل مظهرًا "مستقبليًا" يختلف تمامًا عما نراه في شاحنات اليوم.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن علامة "رام" تسعى لكسر القواعد التقليدية لتصميم الشاحنات الأمريكية، والابتعاد عن فكرة تحول السيارات إلى مجرد "أدوات منزلية" (Appliances) لنقل الركاب من النقطة "أ" إلى "ب" دون روح أو تميز.

تحدي "السيارات الأجهزة" والمنافسة الهجومية

يرى رالف جيل أن صناعة السيارات تواجه خطر "التحول إلى سلع استهلاكية" تفتقر للشخصية، وهو ما يحاول وفريقه تجنبه في الجيل القادم من "رام". 

وفي الوقت الذي تتجه فيه المنافسة (مثل جنرال موتورز وتسلا بسايبر تراك) نحو تصاميم عدوانية وهجومية للغاية، تهدف "رام" لتقديم بديل أكثر ذكاءً ورقيًا، يركز على "البساطة المستقبلية" بدلاً من التفاصيل المعقدة التي تزيد من تكلفة التصنيع والتعقيد البصري.

استلهام روح “Ram Revolution Concept”

رغم أن جيل لم يذكر صراحةً العودة الكاملة لطراز "ريفولوشن" الاختباري، إلا أن الخبراء يرجحون استلهام العديد من العناصر التصميمية منه. ويتميز هذا المفهوم بـ:

  • مقدمة انسيابية: بدلاً من الشبك الضخم المعتاد، قد نرى واجهة أكثر نعومة وإضاءة LED تفاعلية.
  • تحسين المساحة الداخلية: بفضل المنصات الجديدة، سيتم دفع الكابينة للأمام لتوفير مساحة أكبر للركاب مع الحفاظ على طول الشاحنة المعتاد.
  • الديناميكية الهوائية: التركيز على تقليل مقاومة الهواء (Slippery design) لتحسين استهلاك الوقود ومدى السير، دون أن تبدو السيارة مثل "حبة الفاصوليا".

موازنة صعبة بين الفخامة والقدرة الشرائية

أحد أكبر التحديات التي ناقشها رئيس تصميم "ستيلانتس" هو كيفية جعل المنتج مرغوبًا ومثيرًا للعاطفة مع بقائه في متناول يد المستهلك. 

وبحلول عام 2026، تتبنى المجموعة استراتيجية "البدء من الصفر" لسؤال أنفسهم: "ما هو الضروري فعليًا؟". 

والهدف هو إزالة التعقيدات غير المجدية وتوفير تصميم قوي وجذاب بتكلفة معقولة، مما قد يمهد الطريق لشاحنة رام تبدأ أسعارها من مستويات تنافسية للغاية في السوق الأمريكي والعالمي.

مستقبل العلامات الـ 14 تحت قيادة “جيل”

يشرف رالف جيل على هوية 14 علامة تجارية (منها ألفا روميو، ومازيراتي، وجيب، ودودج)، وهو ما يمنحه رؤية شاملة لكيفية تمييز "رام" عن غيرها. 

ومن المتوقع أن يكون الجيل القادم من رام 1500 هو حجر الزاوية في تحول العلامة نحو عصر الكهرباء والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على هوية "رام" كشاحنة قوية قادرة على العمل الشاق ولكن بمظهر ينتمي للمستقبل.

