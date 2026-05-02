إيهاب الكومي: أسوأ مباريات معتمد جمال كانت أمام الأهلي

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك كانت من أسوأ المواجهات التي أدارها المدير الفني معتمد جمال مع الزمالك هذا الموسم، وذلك بعد انتهاء اللقاء بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: أن معتمد جمال لم ينجح في قراءة مجريات المباراة بالشكل المطلوب، في ظل تفوق واضح للاعبي الأهلي الذين سيطروا على منطقة وسط الملعب بشكل كامل، ما منحهم الأفضلية في فرض أسلوب لعبهم طوال اللقاء.

وأضاف الكومي أن لاعبي الأهلي قدموا أداءً قويًا ومميزًا خلال المباراة، ونجحوا في تحقيق فوز مهم يساهم في استعادة الثقة، مؤكدًا أن الفريق لعب من أجل مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج والمستوى في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على أدائه داخل أرض الملعب.