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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صيف ساخن في طرابزون.. 6 لاعبين على قائمة الرحيل ومركز «6» يربك حسابات مدرب صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي

 

تعيش أروقة نادي طرابزون سبور التركي حالة من الحراك الكبير خلال فترة الانتقالات، في ظل رغبة إدارة النادي في إعادة بناء قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بالتزامن مع السعي للتعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة، لدعم الفريق ومساندة النجم المصري محمد صلاح.

ويعمل المدير الفني فاتح تيكه على تحديد احتياجاته الفنية قبل انطلاق الموسم، حيث يأتي التعاقد مع لاعب يجيد شغل مركز رقم 6 في مقدمة أولوياته، في ظل حاجة الفريق إلى لاعب قادر على القيام بالأدوار الدفاعية وربط الخطوط في وسط الملعب.

وفي المقابل، بدأت إدارة طرابزون التحرك للاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين لا يحظون بثقة الجهاز الفني، حيث تسعى للتخلص من لاعب الوسط باتيستا ميندي، الذي عاد إلى صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته، وسط بحث عن حل مناسب لمستقبله.

كما أبلغت إدارة النادي الإنجليزي جون لوندسترام بضرورة البحث عن عرض خارجي تمهيدًا لمغادرة الفريق، بعدما خرج من حسابات المرحلة المقبلة.

ولم تتوقف قائمة الراحلين عند هذا الحد، إذ بات المهاجم الروماني دينيس دراغوش خارج حسابات المدرب فاتح تيكه، ما يفتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتدرس إدارة طرابزون أيضًا إعارة الثنائي الشاب جيهان تشاناك وغوكتان غوربوز، بهدف منحهما فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات، قبل العودة إلى الفريق في المستقبل.

أما النرويجي أندرس لوفيك، فقد تم وضعه كذلك على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، بعدما لم يقتنع المدير الفني بالمستوى الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وبذلك تبدو قائمة طرابزون مرشحة لتغييرات واسعة، مع اتجاه واضح نحو التخلص من العناصر غير المرغوب فيها وتوفير مساحة لإبرام صفقات جديدة.

وفي الجانب الآخر، تسعى إدارة النادي إلى استغلال فترة الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق بعدد من النجوم أصحاب الخبرة والمستوى العالي، في محاولة لبناء فريق أكثر قوة وقدرة على المنافسة، مع وجود محمد صلاح ضمن المشروع الجديد للنادي.

وتبقى صفقة لاعب الوسط في مركز «6» إحدى أبرز الملفات التي تشغل الجهاز الفني، في الوقت الذي تترقب فيه جماهير طرابزون ما ستسفر عنه تحركات الإدارة بشأن قائمة الراحلين والصفقات الجديدة، وما إذا كان النادي سينجح في تشكيل فريق قوي قادر على تحقيق طموحاته في الموسم المقبل.

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