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الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت للصناعات العسكرية وموانئ بحرية أوكرانية

الجيش الروسي
الجيش الروسي
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، إلى جانب موانئ ومنشآت لوجستية تستخدم في دعم القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن الهجمات جاءت ضمن العمليات العسكرية المستمرة، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالإنتاج والإمداد العسكري في عدد من المناطق الأوكرانية. 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف خلال الأيام الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف منشآت صناعية وعسكرية ومراكز لوجستية وموانئ أوكرانية، بينها موانئ أوديسا وتشورنومورسك وريني، مؤكدة أن تلك المواقع تستخدم في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية.

وتزامن الإعلان الروسي مع استمرار الهجمات الجوية المكثفة على مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف، فيما تشن القوات الأوكرانية بدورها هجمات بعيدة المدى على مواقع عسكرية ومنشآت صناعية وطاقة داخل الأراضي الروسية.

وفي أحدث تطورات التصعيد، أعلنت موسكو أيضًا مسؤوليتها عن ضربة استهدفت مستودعًا قرب كييف، وقالت إن الموقع كان يضم مكونات مرتبطة بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى. 

وأفادت مصادر أوكرانية بمقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء الانفجارات التي أعقبت الضربة، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق بشأن تخزين الذخائر بالقرب من مناطق سكنية.

ويعكس التصعيد المتبادل استمرار اعتماد طرفي الحرب على الضربات الجوية واستهداف البنية العسكرية واللوجستية، في وقت لم تتوقف فيه الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد مسار لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

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