استمرار فعاليات "شارع الفن" بالممشى السياحي لـ كورنيش بني سويف

تتواصل فعاليات مبادرة " شارع الفن"التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار"الثقافة حياة"، ضمن خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،بهدف تحويل الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات إلى منصات ونوافذ مفتوحة للإبداع والفنون،بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتحويل طاقاتها الإبداعية إلى قوة داعمة للتنمية والوعي المجتمعي.

حيث قدمت فرقة الإنشاد الديني مجموعة من العروض الفنية والغنائية، تضمنت عدداً من الأغاني والأناشيد الدينية المرتبطة باحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف(أيها المُختار، طه الحبيب، قمرُُ، كل القلوب، لأجل النبي،..) بجانب ورشة بورتريه للفنان فتحي عمرو

من جهته أشار شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الثقافة لتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل تنظيم المبادرة، التي تقام في أماكن عامة ومفتوحة للجمهور بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب لدى الشباب، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.

