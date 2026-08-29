مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم بطريق بنها الحر

شهد طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، حادث تصادم بين عدد من السيارات، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وسط حالة من الارتباك المروري بموقع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق بنها الحر، ووجود متوفين ومصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثماني المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



كما دفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما بدأت الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان أسباب وملابسات وقوع الحادث.