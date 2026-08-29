رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال إصلاح خط مياه بطوخ ويوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، متابعة ميدانية لأعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر ٦٣٠ مم المغذي لقرى (مشتهر - ميت كنانة - الدير - نامول) بمركز طوخ، للوقوف على أعمال الإصلاح والتأكد من سرعة الانتهاء وعودة الخدمة إلى المواطنين بصورة طبيعية، حيث تأثرت تلك القرى بضعف ضغوط المياه.



ووجه فرق الصيانة والطوارئ بتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة، مع توفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لإنهاء الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية وضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح حتى الانتهاء منها بالكامل، مشيرًا إلى جاهزية فرق الطوارئ والصيانة للتعامل الفوري مع الأعطال، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.